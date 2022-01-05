💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 5 Ocak Çarşamba Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. İşte 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÇILGIN AYISAL LOTO NEREDEN İZLENİR?
5 Ocak tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
İŞTE 5 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
7 - 18 - 20 - 37 - 61 - 88 Joker: 10 SüperStar: 13
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