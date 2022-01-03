Haberler Haberler Aralık enflasyon rakamları belli oldu mu? Aralık enflasyon rakamları ne oldu? TÜİK açıkladı mı? - Son dakika haberleri

Aralık enflasyon rakamları belli oldu mu? Aralık enflasyon rakamları ne oldu? TÜİK açıkladı mı? - Son dakika haberleri

Son dakika haberleri... 20022 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını beklemeye başladı. Bu nedenle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı için yapacağı enflasyon açıklaması merak ediliyor. Aralık ayı enflasyonu, memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek. Peki, aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Aralık enflasyon rakamları ne oldu? İşte merak edilen bu konunun detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 07:51
Aralık enflasyon rakamları belli oldu mu? Aralık enflasyon rakamları ne oldu? TÜİK açıkladı mı? - Son dakika haberleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yeni memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesini doğrudan etkileyecek aralık ayı enflasyon rakamlarını merak ediyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

📌ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak bu veri 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00 sularında duyurulacak.

🔎ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Bu arada ekonomistlerin katıldığı anket sonucuna göre aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 8.54 olarak öne çıktı. Ankete katılan 21 ekonomiste göre en yüksek beklenti yüzde 14.6 olarak belirlenirken en düşük ise yüzde 5.5 olarak ifade edildi. Öte yandan bu beklenti baz alındığında bir önceki ay yüzde 21.31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30.05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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