EMEKLİ ZAMMI MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Emekli ve memur maaşı ne kadar oluyor?

EMEKLİ ZAMMI - MEMUR ZAMMI 2022 - Asgari ücrete yapılan zamdan sonra emeklive memur zammı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memur yapılacak zammı beklerken, gözler Aralık 2021 enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra emekli maaşı zammı belli olacak. Bu oranın yanısıra ek zam da gündemde.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Aralık 2021 enflasyonu açıklandığında SSK ve Bağkur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10.48 olarak gerçekleşmişti. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu oranın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.





MEMUR ZAMMINI DA ETKİLİYOR

Aralık ayı enflasyonu yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşını etkilediği gibi 4 milyondan fazla memurun maaşını da etkiliyor. Temmuz-Kasım arasında oluşan yüzde 10,48'lik enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi. 5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor. Son rakam Aralık 2021 enflasyonunun belli olmasından sonra netlik kazanacak.

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM

Bu zam oranlarının yanı sıra 15 Ocak'a kadar karara bağlanması beklenen ek zam da emekli ve memurların merakla beklediği bir diğer konu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah yapı konuşulmuştu. Memurlar için ek bir protokol yapılacakken, emekliler için ise ek bir zam yapılacağı açıklanmıştı.





MEMUR ZAMMI

Memurların 15 Ocak'ta alacağı maaşlarda yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte şu an için yüzde 12.48'lik bir artış oluşacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. eklenecek. Bununla beraber gelir vergisi de kaldırıldığı için bu maaşlara yansıyacak. Tüm artışların dışında bir de memurlara ek zam yapılması gündemde.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: İNŞALLAH MEMURA DA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK"

Memurlara yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi ve şöyle konuştu:

"Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek"





EMEKLİ ZAMMI

Emekliler de memurlar gibi yapılacak zammın kesinleşmesi için Aralık 2021 enflasyonunu bekliyor. Şu an için emeklilerin Temmuz-Kasım arası enflasyon farkı nedeniyle yüzde 10.46'lık bir zam alması kesinleşmiş durumda. Bu rakam 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık 2021 enflasyonuyla kesinleşecek.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN: EMEKLİYE YAPILACAK ZAM DA ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YAKIN OLACAK

Emeklilere yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan müjdeli haberi verdi ve "Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak." ifadelerini kullandı. Özkan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. Her daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak."



