💥 Sayısal Loto çekildi mi? 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 15 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Milli Piyango'nun düzenlediği 15 Aralık 2021 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 15 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 101 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı haberimizde.

15 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

15 Aralık tarihinde yapılan Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak. Bir sonraki çekiliş 18 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

13 ARALIK PAZARTESİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI