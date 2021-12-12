Son dakika 💥 ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN❓ 2022 Asgari ücret kararı... 👈🏼

Son dakika haberi... Asgari ücret konusu son zamanların en çok konuşulan ve merakla takip edilen konusu... TİSK ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantıda da uzlaşmaya varılamaması nedeniyle komisyon, 4. kez toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar kapsamında işçi cephesinin 3 bin 750-4 bin lira arasında, işveren tarafının ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Şimdi gözler karar toplantısında... Peki, 2021 yılında, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret için 2022'de verilecek rakam için son toplantı ne zaman ve asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte resmi açıklamalar ve Türkiye gündeminin ana maddesi olan konuya dair kritik ayrıntılar...

Asgari ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapmış ve karar son toplantıya kalmıştı... 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kısa bir süre daha devam edecek.

İŞÇİLERİN TALEBİ 4 BİN LİRA 👈🏼

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi tarafının 3 bin 750 ila 4 bin lira talep ettiğini, işverenin ise 3 bin 500 ila 3 bin 750 lira arasında bir asgari ücret istediğini kaydetmişti.

SON TOPLANTI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK❓

Asgari ücrette 4. toplantı için net bir tarih henüz yok ancak önceki süreç incelendiğinde aralık ayının son haftası gelmeden asgari ücretin belirlenebileceği sonucu ortaya çıkıyor. Daha net bir tarih vermek gerekirse asgari ücret 17 Aralık Cuma gününe kadar çok büyük ihtimalle açıklanmış olacak.