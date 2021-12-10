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ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN İLK KEZ RAKAM VERİLDİ - SON DAKİKA! İşte o sözler...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ - Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret 2022 görüşmelerinde 3. toplantıdan da sonuç çıkmamış , 4. kez biraraya gelineceği belirtilmişti. Bugün ise net bir açıklama geldi. Türk-İş'ten yapılan açıklamada "Kırmızı çizgimiz 4 bin TL'dir" denildi. ASGARİ ÜCRET 2022 GELİŞMELERİ

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 20:19 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 20:20
ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN İLK KEZ RAKAM VERİLDİ - SON DAKİKA! İşte o sözler...
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ - Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret 2022 görüşmelerinde 3. toplantıdan da sonuç çıkmamış , 4. kez biraraya gelineceği belirtilmişti. Bugün ise net bir açıklama geldi. Türk-İş'ten yapılan açıklamada "Kırmızı çizgimiz 4 bin TL'dir" denildi. ASGARİ ÜCRET 2022 GELİŞMELERİ

TÜRK-İŞ: KIRMIZI ÇİZGİMİZ 4 BİN TL
Görüşmeler devam ederken asgari ücret 2022 için rakam telaffuz etmeyen işçi temsilcisi Türk-İş, ilk kez rakam verdi. Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kırmızı çizgimiz 4 bin TL'dir" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır"

ARADAKİ FARK 500 TL!
İşçi tarafı 4 bin TL'nin altındaki bir rakamla gelinmemesi gerektiğini belirtirken İşveren tarafının rakamı da ortaya çıktı. Önerinin 3500 TL olduğu fakat daha fazlası için çalışıldığı dile getirildi.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER 🔍
Asgari ücret toplantılarında sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıktı.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMDAN SONRA NELER DEĞİŞECEK?

👉İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

👉Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

👉İş göremezlik ödeneği artacak.

👉Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

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