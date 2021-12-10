ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN İLK KEZ RAKAM VERİLDİ - SON DAKİKA! İşte o sözler...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ -

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret 2022 görüşmelerinde 3. toplantıdan da sonuç çıkmamış , 4. kez biraraya gelineceği belirtilmişti. Bugün ise net bir açıklama geldi. Türk-İş'ten yapılan açıklamada "Kırmızı çizgimiz 4 bin TL'dir" denildi.

TÜRK-İŞ: KIRMIZI ÇİZGİMİZ 4 BİN TL

Görüşmeler devam ederken asgari ücret 2022 için rakam telaffuz etmeyen işçi temsilcisi Türk-İş, ilk kez rakam verdi. Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kırmızı çizgimiz 4 bin TL'dir" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır"

ARADAKİ FARK 500 TL!

İşçi tarafı 4 bin TL'nin altındaki bir rakamla gelinmemesi gerektiğini belirtirken İşveren tarafının rakamı da ortaya çıktı. Önerinin 3500 TL olduğu fakat daha fazlası için çalışıldığı dile getirildi.



ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER 🔍

Asgari ücret toplantılarında sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıktı.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMDAN SONRA NELER DEĞİŞECEK?

👉İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

👉Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

👉İş göremezlik ödeneği artacak.

👉Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.