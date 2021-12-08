ASGARİ ÜCRET 2022 NETLEŞTİ - 4 BİN LİRA! - SON DAKİKA!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? - Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam toplantıları başladı. İlki 1 Aralık'ta yapılan toplantının ikincisi de 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Asgari ücret 2022 zammı için yüzde 30 ile yüzde 45 arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılırken, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'dan flaş bir açıklama geldi: Kamuoyunda oluşan rakamların altına eved demeyiz! SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ!

1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ediyor. 7 milyon kişinin odaklandığı, dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 7 Aralık'ta gerçekleştirildi. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılacak. Asgari ücret 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi ise yüzde 30'ların üzerine çıktı.





KRİTİK EŞİK 4 BİN TL! 💥

İşçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi. Türk-İş Bakanı Ergun Atalay, "Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Beyin ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" dedi.Kamuoyunda oluşan rakamların ortada olduğunu ifade eden Atalay, "Bu rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla" açıklaması yaptı. Uzmanlara göre de asgari ücretin yüzde 30'un altına inmesi ve yüzde 45'in üzerine çıkması zor görünüyor, kritik eşiğin 4 bin lira olduğu belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER🧐

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen ikinci toplantıda, sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıktı.





BAŞKAN ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" açıklaması yaparken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranının yüzde 30'u geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.