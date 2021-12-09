ASGARİ ÜCRET 2022 RESMEN AÇIKLANDI MI?- SON DAKİKA! İşte yeni asgari ücretle ilgili yapılan son gelişme!

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? - Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam toplantılarının üçüncüsü de sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada kesin rakamın 4. toplantı sonrasında belli olacağı açıklandı. Taraflar arasında yapılacak 4. ASGARİ ÜCRET 2022 toplantısının ne zaman yapılacağının ise henüz belli olmadığı belirtildi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantının ardından yaptığı açıklamada "Rakamı son toplantıda açıklayacağız" dedi.



ASGARİ ÜCRET 2022 DÖRDÜNCÜ TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Asgari ücret belirleme toplantılarının üçüncüsü sona erdi. Üçüncü toplantıda da kesin rakam belli olmadı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder "Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız" dedi.

TİSK: 3 BİN 161 TL ÖNERMEDİK

Toplantının ardından bir diğer açıklama da TİSK'ten geldi. Komuoyundaki söylentilere cevap veren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "3 bin 161 TL gibi önerilmiş bir rakam olmadı" dedi. Akansel konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."

Asgari ücret belirleme komisyonunun yapacağı 4. toplantının tarihi ise henüz belli değil.