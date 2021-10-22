Aktüel haberler (22.10.2021)

- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 1-0 yendi.



- Arsenal, 4 yaşındaki Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı. Minik futbolcu, İngiliz ekibinin akademi tarihindeki en genç transferi oldu.



- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Çekya'yı 3-1 yendi. Milliler, bugün Macaristan'la karşılaşacak.



- Eskişehir'in yeni hocası Suat Kaya, "Takımı layık olduğu yere çıkartmanın mücadelesini vereceğiz. Çekingenlik ve korkumuz yok" dedi.



- Bolusporlu Fethi Özer, Menemen maçının hazırlıklarına başladık, kazanacağız. Kazanmaktan başka da şansımız yok" diyerek hedefi gösterdi.



- G.Birliği'nin Nijeryalı golcüsü Eleke, "Geldiğimde bir ailenin içine girmiş gibi hissettim. Herkes beni olumlu bir şekilde karşıladı" diye konuştu.