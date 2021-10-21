RTÜK o listeyi güncelledi! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre RTÜK, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi. Spor camiası ve ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin merakla beklediği 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi'nin yeni hali, üst kurulun resmi internet sitesine eklendi. 22 maddelik listede yer alan önemli olaylar şöyle sıralandı:

"Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları, FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları, Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları, Türkiye Kupası (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) karşılaşmaları, UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması, Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları, Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları, Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (kadınlar-erkekler), Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akdeniz Oyunları, İstanbul Maratonu, Gazi Koşusu, İslam Dayanışma Oyunlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus), Yunus Emre Şenlikleri, Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri, Nevruz Etkinlikleri ve Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları"

6112 sayılı kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci üst kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.