Haberler Haberler Son dakika haberi: Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya'nın 'Bahar Candan iddiası' sonrası Akkaya hakkında dava! "Onur ve şerefim rencide edildi"

Son dakika haberi: Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya'nın 'Bahar Candan iddiası' sonrası Akkaya hakkında dava! "Onur ve şerefim rencide edildi"

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Deniz Akkaya'nın Bahar-Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddiası sonrası açıklamalarda bulundu. Akkaya, Bahar Candan'ın, Yıldırım'la beraber olduğunu ima etmişti... "Akkaya hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi" ifadesini kullanan Yıldırım, 'sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan Akkaya’ya dava açılmasını talep etti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:50
Son dakika haberi: Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya'nın 'Bahar Candan iddiası' sonrası Akkaya hakkında dava! "Onur ve şerefim rencide edildi"

Deniz Akkaya'nın başı dertte... Eski model, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Bahar-Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulunmuştu...

"AHLAK DIŞI BİR YALANDAN İBARET"

Sabah'ın haberine göre; Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek hangi konudan bahsettiğini açıklayan Akkaya, Candan'ın Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte olduğunu ima edince Yıldırım cephesinden hemen hamle geldi. Bu iddia ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu.

"Kahkahalarla onur ve şerefim rencide edildi" diyen Yıldırım'ın dilekçesinde; Akkaya'nın, özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine zarar veren ağır bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Şikayete konu olan sözlerin ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.

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