Haberler Haberler Alassane Ndao kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. ekipleri transferde hareketli günler geçiriyor. forması giyen , gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında yıldız futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Alassane Ndao kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56
Alassane Ndao kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Alassane Ndao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ALASSANE NDAO KİMDİR?

Alassane Ndao (20 Aralık 1996, ), ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbulcudur. Şu anda 'te oynamaktadır. Ndao 'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Ndao, Fatih Karagümrük'te bu sezon 40 maçta 11 gol 9 asist ile oynadı.

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