23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları ve şiirleri! Türk Bayrağı tarihçesi nedir? 23 Nisan anlam ve önemi...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle evlerden kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı görselleri ve tarihçesi merak konusu oldu.

TÜRK BAYRAĞI TARİHÇESİ NE?

Türk bayrağı, ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak bilinmektedir. 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi'nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde bürünmüştür. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşeli şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insan temsil etmektedir. Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı "Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi" ile de Türk bayrağının kullanılışı düzenlenmiştir.

EN GÜZEL TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAFLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Türk Bayrağı fotoğrafları ise aratılma devam ediyor.

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Şiir 1

Bugün çocuk günüdür,

Dünyanın düğünüdür,

Ulusumun ünüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Bağımsızlık özüdür,

Kardeşliğin günüdür,

Atatürk'ün sözüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Şiir 2

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Şiir 3

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...