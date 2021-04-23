Türk futbolundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Spor dünyası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya mesajlarıyla kutlad.

İşte o mesajlar;







AĞAOĞLU VE ÇEBİ'DEN 23 NİSAN MESAJI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'a özel mesaj yayınladı.



AĞAOĞLU: YAŞASIN CUMHURİYET!

"Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en değerli günlerinden biri olan 23 Nisan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' sözünü tüm dünyaya güçlü bir şekilde seslendirdiği gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı Cumhuriyet meşalesi 23 Nisan 1920'den bugüne dek hiç sönmemiş ve sonsuza dek sönmeyecektir. O meşale bizim önümüzü aydınlatan, bize yol gösteren meşalenin ta kendisidir!

101 yıldır büyük coşkuyla kutladığımız 23 Nisan'ı yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle bir arada kutlamaktan mahrum kalsak da aynı duygu ve heyecanı ilk günkü gibi devam ettiriyoruz. Bizler bu egemenliğin kolay kazanılmadığını unutmuyor; yegane görevimizin Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonsuza dek yaşatmak olduğunu biliyoruz.

Değerleri çocuklarımız. Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başta siz ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği evrensel anlamdaki tek bayram; 23 Nisan'dır. Sizler için söylediği şu sözleri sizler de kendi çocuklarınıza aktaracaksınız;

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Çocuklar, sizlerle paylaştığım bu sözlerden hareketle Cumhuriyetimizi korumanın sorumluluğu bilincinde olacağınıza inanıyor ve sizlere çok güveniyorum. Bugünün önemini kavrayarak, geleceğimizi sizler inşa edeceksiniz. Gelecek sizlerindir!

Son olarak, şahsım ve yönetim kurulum adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Kurucu Meclisimizin İlk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlığımız için mücadele eden şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!"

ÇEBİ: ULU ÖNDERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA YAD EDİYORUM

"Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır.

Gazi meclisimizin kuruluş gününün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olması, başta ülkemizdeki olmak üzere tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır.

İstikbalimizin teminatı olacak çocuklarımızın; milletimize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle yad ediyorum.

Saygılarımla,

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"