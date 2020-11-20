Haberler Haberler Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen Corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu! Corona virüsü aşısı ne kadar? Aşı yüzde kaç etkili?

Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen aşısının fiyatı belli oldu! ? Aşı yüzde kaç etkili?

Pfizer şirketi, BioNTech ile geliştirdiği aşısının fiyatını belirledi. Peki, corona virüsü aşısının fiyatı ne kadar olacak? Aşı, hastalık üzerinde yüzde kaç etki gösterecek? fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:09 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:11
Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen Corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu! Corona virüsü aşısı ne kadar? Aşı yüzde kaç etkili?

Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. ve Prof. Dr. 'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşının ilk siparişi verildi. , aşı için yaptığı anlaşmayla 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyecek. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.

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