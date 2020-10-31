Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticiye müjdeli haberler verdi. Pakdemirli, "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 262 bin 641 yetiştiricimizin, 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında, 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına hemen yatırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Bekir Pakdemirli, gıda israfıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bakan Pakdemirli, "Tarladan perakendeye gelinceye kadar üretilen gıdanın ise yüzde 14'ü kayboluyor. Ülkemizde de israf maalesef ciddi boyutlarda. Günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini görüyoruz. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe, işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israfı gerçekleşiyor. Yani ülkemizde, her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor" diye konuştu.