Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır?

2020-2021 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrenciler uzaktan eğitimden faydalanabilmek için tablet ve/veya bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yaklaşık 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet ve bilgisayar verileceğini duyurdu. Binlerce öğrenci ücretsiz tablet ve bilgisayarları nereden, nasıl alabileceğini araştırıyor.

Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi. "Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak..Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TABLET AÇIKLAMASI!

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz."