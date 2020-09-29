Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (29 Eylül koronavirüs tablosu)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 28 Eylül Pazartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

29 Eylül Salı günü 114 bin 940 test yapıldı. Bu testlerde 1427 vakaya rastlandı. 68 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1452 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam vaka sayısı 317 bin 272, toplam vefat sayısı 8 bin 130, toplam ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504 oldu.