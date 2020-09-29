Haberler Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (29 Eylül koronavirüs tablosu)

Sağlık Bakanı güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı ( tablosu)

Son dakika corona virüsü () haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Günbegün vaka sayılarını paylaşayn Sağlık Bakanı Dr. , Salı gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 19:46 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (29 Eylül koronavirüs tablosu)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. , 28 Eylül Pazartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Salı günü 114 bin 940 test yapıldı. Bu testlerde 1427 vakaya rastlandı. 68 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1452 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam vaka sayısı 317 bin 272, toplam vefat sayısı 8 bin 130, toplam ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504 oldu.

BİZE ULAŞIN