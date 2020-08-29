29 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Haberler 29 Ağustos güncel döviz fiyatları!

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29 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 29 Ağutos döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 29 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3327 TL Satış: 7,3345 TL

EURO NE KADAR? 29 AĞUSTOS

Euro alış: 8,6979 TL Satış: 8,7048 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? 29 AĞUSTOS

Pound alış: 9,7584 TL

Pound satış: 9,8075 TL

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 09:49
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29 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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