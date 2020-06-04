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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Haberler İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı...

Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı devam edecek

Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı devam edecek

, 15 şehirde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yasağın başlayacağı 5 Haziran gece yarısından önce marketlerin 23:00'e kadar açık olacağı belirtilirken, Cumartesi ve Pazar günleri fırınların ise açık olacağı duyuruldu.

, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek" ifadeleri yer aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Kısıtlama yapılacak iller şöyle: , , , , , , , , , , , , , ve .

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI


"05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Kısıtlamanın olduğu 06.06.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)"

  1. 05.06.2020
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