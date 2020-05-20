Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yeni seyahat uygulamasını duyurdu!

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;



"Yeni vaka sayılarındaki düşüş, başarı grafiğidir. Vakalar binin altına düştüğü zaman, kazanmanın işaret fişeği olacaktır. Dünya, virüsten tam olarak ne zaman kurtulacağımız ile ilgili bir tarih veremiyor. Mücadelenin ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz."

"BAYRAMDAN SONRA DAHA ÖZGÜR OLACAĞIZ"

"Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonrasında daha özgür olabiliriz. Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Virüsün yeniden yayılma dönemi olmasın. Eski bayramlar gibi kutlarsak virüsün yükselişteki dönemine geri dönebiliriz. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak.

"2. DÖNEMİN ADI: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT"

"Tedbirlere uyarak yaşayacağız daha geniş bir sosyal hayatımız olacak. Corona virüsü ile mücadelemizin ikinci dönemine Kontrollü Sosyal Hayat diyoruz."

MOBİL UYGULAMA DENETİMİYLE SEYAHAT DÖNEMİ

"Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak seyahat yapabileceksiniz. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alınacak"

"Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak."

"Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz."

"MÜCADELENİN BİRİNCİ DÖNEMİNDE BAŞARDIK"

"Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum."

"Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır."

MASKEYLE EĞİTİM

"Bütün öğrencilerin maske ile sırasına oturması sağlanacak. Mesafe korunabilen bir sınıfsa öğrenci maskesini çıkarabilir"

"Bilim Kurulu'nun kimlere test yapılabilir şeklinde algoritması var. Havaalanlarında yurt dışından gelen yolculara da test yapılacak. Belli bölgelerde herkese yapılması şeklinde algoritmaya dönecek."

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖZEL İZİN

"65 yaş üzeri büyüklerimiz, eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiklerinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak."

"(65 yaş üzeri vatandaşlara verilecek seyahat izni) Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız."

AŞI AÇIKLAMASI!

"Aşı 3 ayda 4 ayda 6 ayda kullanılabilecek bir durum değildir. Bunun 8 10 aydan erken olacağını düşünmüyoruz ve bu yolda en çok mesafe kat eden ülkenin Çin olduğunu biliyoruz."