İş yerlerinde corona virüsü tedbirleri nasıl alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürürken, Bilim Kurulu ile toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu. İş yerlerinde alınacak tedbirler hakkında da açıklama yapıldı. Peki, İş yerlerinde corona virüsü tedbirleri nasıl alınacak?
Corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, Tedbirli Sosyal Hayat başlığıyla açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında da açıklamada bulundu.
İŞ YERLERİNDE CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ NASIL OLACAK?
Bakan Koca, "Yeni dönemi pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek, riskleri önlemek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptık.
Çalışma ortamı açısından risk oluşturabilecek işyeri sayısı bakımından en yüksek sektörleri masaya yatırdık. Bilim Kurulumuz bu sektörde rehberleri hazırladı. O işyerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve karşılaşma rehberleriyle karşılaşacaksınız.
Vatandaşlarımız kontrollü sosyal hayat döneminde mücadelede sadece kurallara uyan taraf değil denetleyen taraf olacak. İşyerlerinin girişlerinde, asılı afişlerde, planlanan çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.
Açılabilecek işyerleri için Bilim Kurulumuz rehberler hazırlamaktadır. Bir kısmı hazır durumdadır. Sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama evden çıktığınızda rehberiniz olacak."
- 20.05.2020
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