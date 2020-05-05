Destan yazdılar! ''Başkan Erdoğan'a borçluyuz''

Yabancı futbolcuların virüs salgını nedeniyle alınan önlemleri övmesi ve kendini Türkiye'de güvende hissettiğini açıklamasını nasıl yorumlamalıyız?



UZUNDURUKAN: Türkiye, dünyada korona testi pozitif çıkan hasta sayısında yanılmıyorsam 7. sırada. Buna rağmen, sağlık sistemimizin dünyada eşi benzeri yok. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz var. Devasa şehir hastaneleri. Bugün virüsle mücadelede çok başarılıyız ve bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Çünkü AK Parti, sağlık alanında cumhuriyet tarihimizin en büyük atılımlarını yaptı. Özel hastanelerle yarışacak kalitede pırıl pırıl şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz var. Bu süreçte Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, adeta suda ateş yakıyorlar. İki bakanımız, olağanüstü başarılı işlere imza attı. Bu iki bakanımızın, bu süreçte ortaya koydukları çalışmalar, uzun yıllar unutulmayacak. En büyük alkışı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu iki bakanımız hak etti. Yabancı futbolcularımız da Türkiye'deki çalışmaları, sağlık ve ekonomi alanında atılan dev adımları yakından görüyor. Salgınla nasıl savaştığıma şahitlik ediyorlar. Tabii ki devletimizi övecekler ve kendilerini güvende hissedecekler. Çünkü doğru tektir.

KAPSAL: Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız çok doğru işler yaptı. Bunları Avrupa'ya hatta dünyaya baktığımızda olumlu istatistik verileri olarak görüyoruz. Yabancı oyuncular da kendi ülkelerindeki sağlık problemlerini görüyorlar. Salgınla başa çıkamadıklarını, sağlık altyapılarının çöktüğünü görüyorlar. Ülkemiz ise bu anlamda sadece kendi vatandaşlarına değil yardımlarıyla tüm dünyaya elini uzatıyor.