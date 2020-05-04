Son dakika: Başkan Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez videokonferansla gerçekleşen kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan normalleşme planında alınan kararları açıkladı.



İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

''Corona virüsü salgınıında önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Türkiye devlet ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Kendi tedavimizi uyguladık ve iyi sonuçlar aldık. Ölüm oranımız, vaka sayımız azalıyor bunulşa birlikte iyileşenlerimizin sayısı artıyor. İlk vakadan itibaren tüm adımları kararlı bir şekilde attık.''

''Şehirlerarası yolculuğu sınırladık ve virüsün yayılımını engelledik, 200 milyar lirayı aşan destek ortaya koyduk.''

''Biz bize yeteriz kampanyasında 1 milyar 910 milyon lira birikti. 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000'er lira nakdi yardımda bulunduk. 57 ayrı ülkeye yardım yaptık.''

''83 milyon vatandaşımızın her birine gösterdikleri sabır için şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız tedbirlerde 1.5 ayı geride bıraktık. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ama şunu bilmek gerekiyor her şey eskisi gibi olamayacaktır. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak. Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve hijyeme önem vereceğiz.''

NORMALLEŞME PLANI HAZIRLANDI

''Normalleşme planı hazırladık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile beraber bu normalleşme sürecini hazırladık.''

Mayıs-Haziran-Temmuz aylarına yayarak bir normalleşme süreci hazırladık. Temizlik meselesine çok önem vereceğiz.

İŞTE NORMALLEŞME PLANI



''65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasaklarının bir gününde 4 saat süre ile dışarı çıkma imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu pazar günü yapacağız.''

''Şehirler arası giriş-.çıkış sınırlandırılmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasını kaldırıyoruz.''

BERBER VE KUAFÖRLER AÇILIYOR

''Berber-kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmeler 11 Mayıs'ta açılacak. AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Giyim eşyaları gibi işletmeler belli şartlara uymak zorunda olacaklar.''



MASKE SATIŞI BAŞLAYACAK

''Cerrahi maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Buna da bir üst fiyat getireceğiz. Salgın hastanelerinin sayısı 1 Haziran'dan itibaren azaltacağız.''

SINAVLARIN TARİHİ BELLİ OLDU!

''Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran, Lise sınavları 20 Haziran'da yapılacak.''

