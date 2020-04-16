Askerlerin terhis süresini uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı | Askerlerin terhis süresi ne kadar uzatıldı? Karar Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
Corona virüsü nedeniyle ülkemizde bir dizi önlemler alınmıştı. Bu önemlerden biri de askerlerin terhis süresinini 1 ay uzatılması oldu. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASkerlik terhis süresinin 1 ay uzatıldığı ve celp dönemlerinin de 1 ay ertelendiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Askerin terhis ve celp işlemlerinin bir süre durdurulması gündemdeydi. Konuya dair beklenen açıklama MSB Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti. Akar askerlerin terhis süresinin bir ay uzatıldığını açıklamıştı.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Kasım 2019 celp döneminde askere girenlerin terhis süresini 1 ay uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ASKERLİK TERHİS SON DURUMU NEDİR?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü nedeniyle Kasım 2019'da askere alınanların ise hizmet süresinin bir ay uzatıldığını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,açıklamasında, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
BEDELLİ ASKERLİKTE UZAKTAN EĞİTİM MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA&NBSP;
Şimdilerde ise bakanlık tarafından yeni bir bedelli askerlik sistemi üzerinde çalışmaların yapıldığı, yeni sistemde temel askerlik eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde verilebileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da corona virüsüyle mücadele kapsamında oldukça sıkı tedbirlerin alındığı göz önüne alındığında bedelli askerlik sisteminin en azından 2020 yılına özel uzaktan eğitimle uygulanabileceği düşünülüyor.
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