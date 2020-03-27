Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden corona virüsü haritası yayınlandı. Corona virüs Türkiye tablosu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından “Corona virüsü (Covid-19) dünya haritası” hazırlandı. Bu dünya haritası ile virüs salgınını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün. Tüm dünyadaki vakaları, Corona virüsü Türkiye tablosunu merak edenler günlerdir Google üzerinden aramalar yapıyor. İşte detaylar…
Çin'in Wuhan kentinde başlayarak büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını birçok ölüme sebebiyet verdi. Corona virüsü salgını hakkında hem tarihsel hem de gerçek zamanlı bilgi alabileceğimiz bir sistem geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan bir sistem salgının ülkemizde ve dünyamızdaki güncel durumunu öğrenmemizi sağlıyor.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE TABLOSU, HARİTASI
Türkiye'de şuana kadar 3629 tanı koyuldu. Tanı koyulan hastaların 75'i hayatını kaybederken, 26 hasta sağlığına tekrar kavuştu. Türkiye'de durum Avrupa'ya göre biraz daha iyi. Özellikle İtalya'da ölüm sayısı korkutucu derecede. İtalya'da 80589 tanı konuldu. 1361 kişi iyileşirken, 8215 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan sitede tüm veriler gerçek zamanlı eklenmektedir.
- 27.03.2020
- Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. Bölüm tek parça full izle
- Son dakika: Yusuf Günay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
- PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro'luk yardım!
- PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım
- Oumar Niasse'ye corona virüsü tepkisi! "Utanç duyuyorum"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden corona virüsü haritası yayınlandı. Corona virüs Türkiye tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.