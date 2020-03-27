Çin'in Wuhan kentinde başlayarak büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını birçok ölüme sebebiyet verdi. Corona virüsü salgını hakkında hem tarihsel hem de gerçek zamanlı bilgi alabileceğimiz bir sistem geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan bir sistem salgının ülkemizde ve dünyamızdaki güncel durumunu öğrenmemizi sağlıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE TABLOSU, HARİTASI

Türkiye'de şuana kadar 3629 tanı koyuldu. Tanı koyulan hastaların 75'i hayatını kaybederken, 26 hasta sağlığına tekrar kavuştu. Türkiye'de durum Avrupa'ya göre biraz daha iyi. Özellikle İtalya'da ölüm sayısı korkutucu derecede. İtalya'da 80589 tanı konuldu. 1361 kişi iyileşirken, 8215 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan sitede tüm veriler gerçek zamanlı eklenmektedir.