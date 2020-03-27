Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden corona virüsü haritası yayınlandı. Corona virüs Türkiye tablosu - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'nden haritası yayınlandı. Corona virüs tablosu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden corona virüsü haritası yayınlandı. Corona virüs Türkiye tablosu

Cumhuriyeti tarafından “ (Covid-19) dünya haritası” hazırlandı. Bu dünya haritası ile virüs salgınını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün. Tüm dünyadaki vakaları, Corona virüsü Türkiye tablosunu merak edenler günlerdir Google üzerinden aramalar yapıyor. İşte detaylar…

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan salgını birçok ölüme sebebiyet verdi. Corona virüsü salgını hakkında hem tarihsel hem de gerçek zamanlı bilgi alabileceğimiz bir sistem geliştirildi. tarafından yapılan bir sistem salgının ülkemizde ve dünyamızdaki güncel durumunu öğrenmemizi sağlıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE TABLOSU, HARİTASI

'de şuana kadar 3629 tanı koyuldu. Tanı koyulan hastaların 75'i hayatını kaybederken, 26 hasta sağlığına tekrar kavuştu. Türkiye'de durum Avrupa'ya göre biraz daha iyi. Özellikle 'da ölüm sayısı korkutucu derecede. İtalya'da 80589 tanı konuldu. 1361 kişi iyileşirken, 8215 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan sitede tüm veriler gerçek zamanlı eklenmektedir.

  1. 27.03.2020
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