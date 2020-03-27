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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG'den sağlık çalışanlarına büyük yardım!

'den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro'luk yardım!

PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro'luk yardım!

(Ligue 1) kulübü Saint-Germain (), yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin Euro'dan fazla gelir elde edildiğini açıkladı.

Saint-Germain, corona virüsü ile mücadelede örnek bir tavır sergiledi.

Kulüp, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin Euro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.

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  1. 27.03.2020
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