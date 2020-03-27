PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro'luk yardım!

Son dakika corona virüsü haberleri... Türkiye’de de daha önce Akhisarspor'da forma giymiş yıldızlardan olan Evertonlı futbolcu Oumar Niasse, İngiltere’de sokağa çıkma yasağını dinlemedi. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı. İşte detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER