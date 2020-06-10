O takımlar düşmeyecek

Fransa'da sezonun iptal kararının ardından 1. lig takımları Toulouse ve Amiens, küme düşürülmüştü. Fransa Ulusal Mahkemesi, bu kulüplerin küme düşürülme kararlarını durdurdu ve federasyona durumu yeniden incelemesini istedi. Bu arada lig lideri PSG'nin şampiyonluğu ise tescil edildi.