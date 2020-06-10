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10 Haziran 2020, Çarşamba
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O takımlar düşmeyecek

O takımlar düşmeyecek

'da sezonun iptal kararının ardından 1. lig takımları Toulouse ve Amiens, küme düşürülmüştü. Fransa , bu kulüplerin küme düşürülme kararlarını durdurdu ve federasyona durumu yeniden incelemesini istedi. Bu arada lig lideri 'nin şampiyonluğu ise tescil edildi.

'da sezonun iptal kararının ardından 1. lig takımları Toulouse ve Amiens, küme düşürülmüştü. Fransa , bu kulüplerin küme düşürülme kararlarını durdurdu ve federasyona durumu yeniden incelemesini istedi. Bu arada lig lideri 'nin şampiyonluğu ise tescil edildi.

  1. 10.6.2020
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