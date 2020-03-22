Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 289 yeni tanı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart itibarı ile ülkemizde corona virüse yakalanan kişi sayısını açıkladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında corona virüs salgını testi pozitif çıkan kişi sayısını 1236 olarak açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının ise 30'a yükseldiği duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

TOPLAM SAYI 1236 OLDU

Bakan Koca paylaşımında, "bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." dedi.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS RAKAMLARI

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1256

KOCA, EVDE KALMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin yeni tip corona virüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.