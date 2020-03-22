Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 289 yeni tanı var - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüs için yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 289 yeni tanı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 289 yeni tanı var

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 289 kişiye corona virüs tanısı konduğunu açıkladı. itibari ile ülkemizde corona virüsten 30 vatandaşımız hayatını kaybetti, corona virüs testi pozistif çıkan hasta sayısı ise 1236'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, itibarı ile ülkemizde corona virüse yakalanan kişi sayısını açıkladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında corona virüs salgını testi pozitif çıkan kişi sayısını 1236 olarak açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının ise 30'a yükseldiği duyurdu.

açıklamasında, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

TOPLAM SAYI 1236 OLDU

Bakan Koca paylaşımında, "bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." dedi.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS RAKAMLARI

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1256

KOCA, EVDE KALMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Sağlık Bakanı Koca, 'nin yeni tip corona virüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 22:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 289 yeni tanı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN