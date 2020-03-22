Marketlerden alınan poşetlerde corona virüs olur mu? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara corona virüsten korunma yollarıyla ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Dışarıdan alınıp eve getirilen ürünlere dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Pastik veya çelik olsun en ideal şartlarda bile bir nesnenin üzerindeki virüs sayısı yaklaşık 1 saat sonra yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2-2.5 saat sonra ise bulaşabilecek virüs miktarı artık kalmıyor. Yani dışarıdan aldığımız şeyleri eve geldiğimizde kapının arkasında 2- 2.5 saat bekletirsek sorun yaşamıyoruz" dedi.

Kara, "Hastalıklı bir kişiye 1 metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirdiğinizde virüs bulaşma riski oluşuyor. Bu sürenin altında yapılan görüşmelerde risk yok" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın corona virüse ilişkin uyarıları şöyle;

"KAPI AÇTIĞINIZDA VİRÜS BULAŞMA RİSKİ YOK"

Virüs, insan yapımı değil, doğal olarak mutasyona uğramış bir virüs. Virüsün dokunmayla geçmesi için tutma süresi ve nem oranı olarak iki parametre var. Virüsün geçebilmesi için normal şartlar altında 10 saniye gerekiyor. Eğer yüzeylerden birisi nemliyse bu süre 5 saniyeye, her iki yüzey de nemliyse 3 saniyeye kadar düşebiliyor. Yani bir yere dokunup elinizi çektiğinizde veya bir kapıyı açtığınızda virüs bulaşma riski yok

"10 DAKİKA ALTINDAKİ GÖRÜŞMELERDE RİSK YOK"

Virüs daha çok kişiden kişiye geçiyor. Hastalıklı bir kişiye 1 metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirdiğinizde virüs bulaşma riski oluşuyor. Bu sürenin altında yapılan görüşmelerde (örneğin "Nasılsınız?" "iyiyiz" "hoşçakalın" türünden yapılan görüşmelerde) risk yok.

"ALDIĞINIZ ÜRÜNLERİ 2 SAAT DIŞARIDA BEKLETİN"

Virüsün yüzeylerin üstünde yaşama süresi pek anlam ifade etmiyor. Önemli olan "hastalandıran miktardaki virüs" Örneğin çelik yüzeyde 72 saat yaşar deniliyor ama başlangıçta milyon olan virüs sayısı 72 saat sonunda 1'e düşüyor ki bu da hastalandıran miktarda virüs değil. Plastik veya çelik olsun en ideal şartlarda bile yaklaşık 1 saat sonra virüs sayısı yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2-2.5 saat sonra ise bulaşabilecek virüs miktarı artık kalmıyor. Yani dışarıdan aldığımız şeyleri eve geldiğimizde kapının arkasında 2- 2.5 saat bekletirsek sorun yaşamıyoruz.

"PİŞMİŞ YEMEKLERDE VİRÜS BULUNMA RİSKİ SIFIR"

Virüsün yemek ve içecekle geçtiğine dair şimdiye kadar bir kayıt yok. 60 derecenin üstünde pişirilen yemeklerde virüs bulunma riski sıfır