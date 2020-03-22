Corona virüsü ile ilgili şok gerçek! Hastalarda koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan corona virüsü ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları sürekli evde kalmaları konusunda uyarırken son tabloyu da açıkladı. Ülkemizde 30 vatandaşımız hayatını kaybederken corona virüsü testi pozistif çıkan hasta sayısı da 1236'ya yükseldi. Hastalarda yüksek ateş ve öksürük belirtileri ile kendisini belli eden corona virüsü ile ilgili İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar önemli bir açıklamada bulundu. Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip corona virüsün (Covid-19) semptomları arasında yer alabildiği belirtildi.
İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı corona virüs hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.
Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor" dedi.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.
COVİD-19 ŞÜPHESİ VARSA NE YAPMALI?
Şu aşamada hastanın eğer yurt dışı teması mevcut ise ya da yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas halindeyse yukarıdaki belirtileri gördüğü takdirde SABİM ALO 184 üzerinden bilgi almalı. Buradan yapılacak olan yönlendirmeye göre hastalar en yakın sağlık merkezine ya da yönlendirme yapılan kuruluşa müracaat etmeli.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 00:56
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Corona virüsü ile ilgili şok gerçek! Hastalarda koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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