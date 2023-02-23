Kerem Kamal ve Ali Cengiz Mısır'da finalde!

Milli güreşçiler Kerem Kamal ve Ali Cengiz, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stilde finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0 yenerek finalist oldu.

Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise yarı finalde Gürcü rakibi Gurami Khetsuriani'ye karşı mücadeleyi 3-3 eşitlikle bitirirken, son sayıyı alan sporcu olmanın avantajıyla adını finale yazdırmayı başardı.