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Türkiye Güreş Federasyonu 4 sporcunun vefat ettiğini açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde 4 sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 20:49 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 21:26
Türkiye Güreş Federasyonu 4 sporcunun vefat ettiğini açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu, deprem felaketi nedeniyle 4 sporcunun vefat ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük afet sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in maalesef vefat ettiklerini bildiririz.

Hala enkaz altında oldukları tespit edilebilen evlatlarımız;
Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır.

Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren, hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız.

Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

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