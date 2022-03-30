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SPOR HABERİ - Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun!

Spor haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 79 kiloda bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, “Çok şükür Allah’a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah” diye konuştu. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:45
SPOR HABERİ - Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun!

Macaristan'da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda Letonyalı Alans Amirovs'u 8-4 mağlup ederek bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu madalya için yıllardır çalışıp çabaladıklarını ifade eden Akdeniz, "Gecemizi gündüzümüze kattık, inşallah daha iyilerini başaracağımıza inanıyoruz. Hocalarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu madalyayı eşime ve kızıma hediye ediyorum. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım, rahatsızlandım. Üzüntüden olmuş ve birkaç tane serum yedim. Ona rağmen çıktım mücadelemi ettim. Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

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