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15 Ekim 2019, Salı
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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası

Şampiyonayı 10 madalya ile tamamlayan , takımlarda serbest stilde dünya üçüncüsü, grekoromende ise dünya dördüncüsü oldu.

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular toplam 10 madalya elde etti.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Tiflis'te sona eren şampiyonada mücadele eden milli sporcular, toplamda 10 madalya kazandı.

Türkiye, serbest stilde 2 altın, bir gümüş ve 2 alarak takım halinde dünya üçüncüsü olurken, grekoromende ise birer altın ve gümüş, 3 bronz madalya ile dünya dördüncüsü oldu.

Serbest stil 78 kiloda Abdulhamit Altun, 100 kiloda Ali İmamoğlu ve grekoromen 100 kiloda Halil İbrahim Yağcı altın, serbest stil 130 kiloda Aydın Halimoğlu ve grekoromen 62 kiloda Mehmet Kenan Bektaş gümüş madalyayı boynuna taktı.

Serbest stil 78 kiloda Ömer Ersöz, 100 kiloda Erol Yıldırım, grekoromen 62 kiloda Ersin Başar, 78 kiloda Ömer Topal ve Ercan Ayyıldız ise bronz madalyanın sahibi oldu.

  1. 15.10.2019
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