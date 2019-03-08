Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolcusu
Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Türkiye Şampiyonası yolcusu.
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1-3 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarına 20 ilden 300 sporcu katıldı. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler zorlu şampiyonanın biletini kaptı. Mavi Beyazlı Adem Olgun 45 kg 3'üncü, M. Emin Örük 10'uncu, Yusuf Demir 48 kg 1'nci, Furkan Durgun 5'inci, 51 kg Turgut Efe Ağca 10'uncu, 80 kg Musa Amagov 5'inci, 92 kg Salih Erkök 9'uncu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası 22-24 Mart tarihlerinde Ordu'da yapılacak. Zorlu şampiyonada Kağıtsporlu 7 Yıldız güreşçi mindere çıkacak.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 11:56
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Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!
Toplam 1
Yorum
-20derecede kapının önüne bekleyen köpek o.ş.. nasıl şimdikişu anlarını düşünüp seyirciye oynamadan insan gibi olsan bişey yoktu kuduz it ndayeye feguliye saldırıp haksız kırmızı çıkıyorb
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 13
Yorum
Rk kurtuluş için gerekliyse Gercek fenerli taraftar 1 paket sigara parasını katkı yapmalı, buna tepki duymamalı
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Fırat Aydınus kızağa çekildi
Toplam 1
Yorum
cçay fazla sürmez haftaya 4 büyüklerin maçına ödül olarak veriler her zaman böyle olmuştur .bizde ceza yok ödül var
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