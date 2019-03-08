Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolcusu
08 Mart 2019, Cuma
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Güreşçiler Şampiyonası yolcusu

Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolcusu

Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Şampiyonası yolcusu.

Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1-3 Mart tarihleri arasında ilinde yapılan Grup müsabakalarına 20 ilden 300 sporcu katıldı. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele eden Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler zorlu şampiyonanın biletini kaptı. Mavi Beyazlı Adem Olgun 45 kg 3'üncü, M. Emin Örük 10'uncu, Yusuf Demir 48 kg 1'nci, Furkan Durgun 5'inci, 51 kg Turgut Efe Ağca 10'uncu, 80 kg Musa Amagov 5'inci, 92 kg Salih Erkök 9'uncu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası 22-24 Mart tarihlerinde 'da yapılacak. Zorlu şampiyonada Kağıtsporlu 7 Yıldız güreşçi mindere çıkacak.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 11:56
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