Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Avrupa 23 Yaş Altı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı 'nın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlarda final müsabakalarına çıkan ile gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Eda Tekin, Rus Viktoria Vaulina'ya, 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe de aynı ülkeden Daria Shisterova'ya finalde yenildi.

Organizasyonda 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Avrupa 23 Yaş Altı 'nda yarın kadın müsabakaları sona erecek ve serbest stil mücadeleleri başlayacak.

  1. 07.03.2019
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