Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlarda final müsabakalarına çıkan Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe gümüş madalya elde etti.
Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Eda Tekin, Rus Viktoria Vaulina'ya, 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe de aynı ülkeden Daria Shisterova'ya finalde yenildi.
Organizasyonda 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık yarın bronz madalya için mindere çıkacak.
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yarın kadın müsabakaları sona erecek ve serbest stil mücadeleleri başlayacak.
- 07.03.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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