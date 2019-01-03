Bursalı güreşçi Enes Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya gire başarılı sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 'Dünya şampiyonu' unvanına sahip olan Enes Uslu, başarılı geçmişiyle ay yıldızlı bayrağı uluslararası alanda birçok kez dalgalandırdı.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Orhan Yavaş ise, "Bu haber güreş camiası olarak bizi çok mutlu etmiştir. Enes'i ilkokul yıllarında güreş camiasına soktuk. İnşallah çok iyi yerlerde göreceğiz. Hemşehrim Enes Uslu dünya şampiyonu olacaktır" dedi.