Enes Uslu İBB'ye transfer oldu
03 Ocak 2019, Perşembe
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Enes Uslu İBB'ye transfer oldu

Bursalı güreşçi , 'a oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya gire başarılı sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bursalı güreşçi , 'a oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya gire başarılı sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 'Dünya şampiyonu' unvanına sahip olan Enes Uslu, başarılı geçmişiyle ay yıldızlı bayrağı uluslararası alanda birçok kez dalgalandırdı.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Orhan Yavaş ise, "Bu haber güreş camiası olarak bizi çok mutlu etmiştir. Enes'i ilkokul yıllarında güreş camiasına soktuk. İnşallah çok iyi yerlerde göreceğiz. Hemşehrim Enes Uslu dünya şampiyonu olacaktır" dedi.

  1. 3.1.2019 11:06
  2. Güncelleme: 3.1.2019 11:56
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