Bursalı güreşçi Enes Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya gire başarılı sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Bursalı güreşçi Enes Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya gire başarılı sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 'Dünya şampiyonu' unvanına sahip olan Enes Uslu, başarılı geçmişiyle ay yıldızlı bayrağı uluslararası alanda birçok kez dalgalandırdı.
Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Orhan Yavaş ise, "Bu haber güreş camiası olarak bizi çok mutlu etmiştir. Enes'i ilkokul yıllarında güreş camiasına soktuk. İnşallah çok iyi yerlerde göreceğiz. Hemşehrim Enes Uslu dünya şampiyonu olacaktır" dedi.
- 3.1.2019 11:06
- Güncelleme: 3.1.2019 11:56
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Aatıf ve Dirar döndü!
Toplam 1
Yorum
Gslı Niye gitmişlerdi niye döndüler...
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Kabore teklifi reddedildi!
Toplam 3
Yorum
umut zonguldakspordan onur eriş forvet orta saha okan eken ve mert caymaz beşiktaşta patlama yapacak oyuncular
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Kabore teklifi reddedildi!
Toplam 3
Yorum
umut ikinci liglerden kaliteli oyuncularıda uygun fiyata kadroya katabiliriz yetenekli oyuncular var
Enes Uslu İBB'ye transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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