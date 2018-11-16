Her şey vatan için!
Dünya Şampiyonası’nda zirveye çıkan milli güreşçi Cengiz Arslan, “Madalyamı ülkeme armağan ediyorum” dedi ve ekledi: Türk bayrağını göndere çektirmeye devam edeceğim
İŞTE YENİ HEDEFLERİ
Cengiz Arslan, sözlerine şöyle devam etti: "Kariyerimde ilk kez böyle bir başarı yakaladım. Artık önemli olan bu başarıları istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Önce büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya, ardından da eğer gerçekleşirse 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyorum. Türk güreşi, geçmişten bu yana her zaman dünyanın zirvesinde yer almıştır. Biz de bu geleneği sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Bana milli formayı layık gören herkese teşekkür ediyorum."
- 16.11.2018
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