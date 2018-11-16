Her şey vatan için! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Her şey vatan için!

    Her şey vatan için!

    Dünya Şampiyonası’nda zirveye çıkan milli güreşçi , “Madalyamı ülkeme armağan ediyorum” dedi ve ekledi: Türk bayrağını göndere çektirmeye devam edeceğim

    Romanya'daki 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 'dan mutlusu yok. Kariyerindeki en önemli başarıya imza atan milli sporcu, madalyasını Türk halkına armağan ettiğini belirtip, "Bu başarının devamını getirmek için sıkı bir şekilde çalışacağım. Hedefim her zaman aynı; katıldığım her uluslararası turnuvada Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'nı dinletmek. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için hep daha daha fazla çalışacağım" dedi.

    İŞTE YENİ HEDEFLERİ

    Cengiz Arslan, sözlerine şöyle devam etti: "Kariyerimde ilk kez böyle bir başarı yakaladım. Artık önemli olan bu başarıları istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Önce büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya, ardından da eğer gerçekleşirse 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyorum. Türk güreşi, geçmişten bu yana her zaman dünyanın zirvesinde yer almıştır. Biz de bu geleneği sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Bana milli formayı layık gören herkese teşekkür ediyorum."
    1. 16.11.2018
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