Kayseri Şekersporlu güreşçi kendi kilosunda dünya şampiyonu oldu,
Kayseri Şekersporlu güreşçi Ekrem Öztürk, United World Wrestling (UWW) Temmuz ayı sıralamasına göre, kendi kilosunda dünya birincisi oldu.
- 3.8.2018 16:53
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Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
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Yorum
gs senin yerin yıldızının parlıyacağı yer GALATASARAY güzel kardeşim. Gel Galatasaraya Fatih Terim seni İtalyaya uçurur.
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Erol Bulut: “Birkaç gün içinde inşallah Malatya’ya birkaç uçak daha indireceğiz”
Toplam 1
Yorum
sivaslı58 Hayırdır Uçak Filosu mu kuruyorsunuz.
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Benfica mesaisi sürüyor.
Toplam 1
Yorum
KrAlex Elinde Salih var Ozan var Guiliano var Josef var takas yöntemi ile mutlaka bir forvet ve stoper alınması lazım. Bu defans hattı sıkıntı yaşr
Kayseri Şekersporlu güreşçi kendi kilosunda dünya şampiyonu oldu, haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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