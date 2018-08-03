Kayseri Şekersporlu güreşçi kendi kilosunda dünya şampiyonu oldu,
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    güreşçi kendi kilosunda dünya şampiyonu oldu,

    Kayseri Şekersporlu güreşçi kendi kilosunda dünya şampiyonu oldu,

    güreşçi , (UWW) Temmuz ayı sıralamasına göre, kendi kilosunda dünya birincisi oldu.

    güreşçi , (UWW) Temmuz ayı sıralamasına göre grekoromen stilde, 55 kiloda dünya şampiyonu oldu. Öztürk, bu başarısıyla Temmuz Ayı itibari ile sıkletlere ve sıralı müsabakalara göre dünyada ilk beşe giren güreşçilerden oldu.
    1. 3.8.2018 16:53
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