U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milliler 2. oldu – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    U23 ’nda milliler 2. oldu

    U23 <a href="/index/avrupa-gures-sampiyonasi?id=0a2050de-c006-4966-97f3-bdcaa5039eea" class="" rel="tag">Avrupa Güreş Şampiyonası</a>’nda milliler 2. oldu

    İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 bu akşam yapılan finallerle sona ererken, Serbest Güreş 125 puanla 2. oldu.

    Şampiyonanın son gününde serbest stilde 61-74-86-92 ve 125 kilolarda repesaj ve final maçları yapıldı. Serbest Güreş şampiyonayı 2 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ve 125 puanla ikinci sırada tamamladı. Rusya 215 puanla birinci, Gürcistan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Arif Özen, final maçında Arsen Ali Musalaliev'e 9-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

    92 kilo repesaj maçında Semih Yazıcı, Belarus'tan Aliaksei Rudzianok'u 14-3 yenerek mücadelesine çıkma hakkını elde etti. için İsviçre'den Samuel Scherrer'le karşılaşan Semih sakat güreşmesine rağmen rakibini 5-1 yenerek kazandı.

    125 kiloda Hüseyin Mehmet Civelek repesaj maçında Macar Mihaly Nagy'yi 1-1 berabere biten maçın ardından sayı avantajı ile yenerek bronz madalya maçını çıkma hakkını yakaladı. Hüseyin bronz madalya mücadelesinde Belarus'lu Vitali Piasniak'ı 3-3 sona eren maçın ardından sayı avantajıyla yenip bronz madalya kazandı.


    61 kiloda Ertuğrul Kahveci bronz madalya maçında Azeri Elchin Valiyev'i 7-6 yenerek bronz madalya kazanan diğer isim oldu.

    Türkiye, U23 'nı 3 altın 6 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı. Grekoromen ikinci, kadınlar üçüncü, Serbest Güreş Takımı ise ikinci oldu. Geçen ay Dağıstan'da düzenlenen Büyükler 'nı 13 madalya ile tamamlayan Güreş U23 'nı da toplam 17 madalya ile kapatarak bir büyük başarının daha altına imza attı.

    1. 10.6.2018 23:52
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