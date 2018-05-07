Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Taha Akgül ve Soner Demirtaş'tan altın madalya! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’nda ve 'tan !

    <a href="/index/avrupa-gures-sampiyonasi?id=0a2050de-c006-4966-97f3-bdcaa5039eea" class="" rel="tag">Avrupa Güreş Şampiyonası</a>’nda <a href="/index/taha-akgul?id=b7607569-dcd2-4381-a953-79daec52bae3" class="" rel="tag">Taha Akgül</a> ve <a href="/index/soner-demirtas?id=bfa65aaf-911a-4f4a-980b-ec303c4fe83b" class="" rel="tag">Soner Demirtaş</a>'tan <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a>!

    ’nda 125 kiloda 6’ncı kez altın kazandı. 74 kilo üst üste 3’üncü şampiyonluğunu aldı.

    Türk Güreşi dün tarihinin en mutlu günlerinden birini yaşadı. Rusya Federasyonu'na bağlı 'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kazandı. 125 kilo finalinde geçen yıl Dünya Şampiyonası finalinde yenildiği Gürcü Petriashvili ile karşılaşan Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu , rakibini 2-1 yenerek 6. kez
    Avrupa Şampiyonu oldu. Milli gururumuz Taha, Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

    BAYRAKLA TUR ATTILAR
    74 kiloda final maçına çıkan ise Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev'i 2-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Soner de üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Dağıstan'daki turnuvada Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan ve Taha Akgül ve Soner Demirtaş, Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
    , 'nde düzenlenen 'nda kazanan ve 'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Taha ve Soner'e bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

    SERBESTTE İKİ BRONZ
    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün iki daha kazandık. 61 kiloda mindere çıkan Recep Topal, Belaruslu Skrabin'i geçip bronz madalyayı aldı. 92 kiloda mindere çıkan Serdar Böke de Moldovalı Ceban'ı 6-4 yenerek kazandı.

    ŞAMPİYONLAR DÖNDÜ
    Dağıstan 'daki 'nda 2 altın, 3 bronz kazanan Kadın Milli Takımı dün İstanbul'a geldi. Ayyıldızlılar, 'nda çiçeklerle karşılanırken, sporcular 2020 Olimpiyatları öncesi önemli bir başarı elde etti.
    1. 7.5.2018
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