Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda Taha Akgül 6’ncı kez altın kazandı. 74 kilo Soner Demirtaş üst üste 3’üncü şampiyonluğunu aldı.
Avrupa Şampiyonu oldu. Milli gururumuz Taha, Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.
BAYRAKLA TUR ATTILAR
74 kiloda final maçına çıkan Soner Demirtaş ise Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev'i 2-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Soner de üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Dağıstan'daki turnuvada Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan ve Taha Akgül ve Soner Demirtaş, Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Taha ve Soner'e bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.
SERBESTTE İKİ BRONZ
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün iki bronz madalya daha kazandık. 61 kiloda mindere çıkan Recep Topal, Belaruslu Skrabin'i geçip bronz madalyayı aldı. 92 kiloda mindere çıkan Serdar Böke de Moldovalı Ceban'ı 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.
ŞAMPİYONLAR DÖNDÜ
Dağıstan 'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz kazanan Kadın Milli Takımı dün İstanbul'a geldi. Ayyıldızlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanırken, sporcular 2020 Olimpiyatları öncesi önemli bir başarı elde etti.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Taha Akgül ve Soner Demirtaş'tan altın madalya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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