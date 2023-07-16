Diallo Göztepe'de

1 . Lig ekiplerinden Göztepe transferde gaza bastı. Sarı kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki hücum oyuncusu Ibrahima Sory Diallo'yu kadrosuna kattı. 1.73 boyundaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak ülkesinin takımlarından Diambars FC'de forma giyen Ibrahima Sory Diallo için kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı. Öte yandan genç futbolcu yaptığı açıklamada "Göztepe kariyerim için büyük bir fırsat. Bu şansı en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Güvenleri boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı. Bu arada Göztepe, ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Elazığspor formaları giyen Vanja Ivesa'nın kaleci departman şefi olarak göreve başladığını duyurdu.