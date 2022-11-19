Haberler Göztepe Göztepe Eyüpspor maçında 3 puan hedefliyor

Göztepe Eyüpspor maçında 3 puan hedefliyor

TFF 1. Lig'in 14. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:22
Göztepe Eyüpspor maçında 3 puan hedefliyor
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Pazar günü deplasmanda lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe Pazar günü saat 16.00'de Eyüp Stadyumu'nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile oynamış, karşılaşmadan Yasin Öztekin ve Romal Palmer'in golleriyle 2-1 galip ayrılmıştı.

Göztepe taraftarını üzen olay ise Yunus Emre Gedik'in sakatlanarak oyundan çıkması olmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun durumu henüz netlik kazanmadı.

İzmir ekibi, Eyüpspor mücadelesinden alacağı 3 puanla play-off iddiasını sürdürmek ve ligin üst sıralarına çıkmak istiyor. Öte yandan lider Eyüpspor'un ise bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor.
DİĞER
Evlilik beklerken ayrılık geldi! Ebru Gündeş Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw tarafından terk edildi!
Galatasaray'dan Samu Costa hamlesi! Harekete geçildi
Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!
Scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe’de yeni proje hayata geçiyor!
Yasin Öztekin'den hayat öpücüğü!
TRT 1 CANLI İZLE 📺
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Kasım Cumartesi
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı çıkmış sorular
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! 13:19
Fabri: Beşiktaş gibi bir takım istiyorum! Fabri: Beşiktaş gibi bir takım istiyorum! 13:11
Scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim Scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim 12:59
F.Bahçe efsanesi konuştu! Arda Güler... F.Bahçe efsanesi konuştu! Arda Güler... 12:46
F1'de sezon Abu Dabi'de noktalanacak! F1'de sezon Abu Dabi'de noktalanacak! 12:07
G.Saray'dan transferde sürpriz! Çalhanoğlu... G.Saray'dan transferde sürpriz! Çalhanoğlu... 12:05
Daha Eski
A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! 12:05
Katar kulüplerinin gözü Enner Valencia'da! Katar kulüplerinin gözü Enner Valencia'da! 12:03
Icardi'den Wanda Nara'nın fotoğrafına yorum! Icardi'den Wanda Nara'nın fotoğrafına yorum! 12:00
Antetokounmpo saha görevlileriyle tartıştı! İşte o görüntü Antetokounmpo saha görevlileriyle tartıştı! İşte o görüntü 11:53
Adanaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Adanaspor - Altınordu maçı saat kaçta? 11:50
Keçiörengücü - Denizlispor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Denizlispor maçı saat kaçta? 11:45