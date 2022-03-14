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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Göztepe kalesini gole kapatamıyor!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda küme düşme potasından bir türlü kurtulamayan Göztepe'de sorunlar devam ediyor. Göztepe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçın 28'inde gol yedi. Nestor El Maestro ile yollarını ayırdıktan sonra Stjepan Tomas'ı göreve getiren İzmir ekibi, galibiyet serileri yakalayıp küme düşme potasından kurtulmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:32
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Göztepe kalesini gole kapatamıyor!

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçın 28'inde kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Göztepe, ligde oynadığı son 6 maçını kaybetti. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattından çıkamayan sarı-kırmızılılar, 29. hafta itibarıyla 27 puanla 18. sırada bulunuyor.

SADECE ANTALYASPOR MAÇINDA GOL YEMEDİ

Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçın 22'sinde gol atmayı başaran Göztepe, toplamda 36 kez rakip fileleri sarstı. Skor üretme konusunda küme düşme hattındaki rakiplerine kıyasla sorun yaşamayan İzmir temsilcisi, kalesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 29 maçın 28'inde kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Toplamda 48 gol yiyen Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un ardından en fazla gol yiyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Göztepe'nin bu sezon kalesini gole kapattığı tek maç ise 20. haftada kendi sahasında oynadığı ve 4-0'lık skorla kazandığı Antalyaspor maçı.

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