Tomas Göztepe’de!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayırılırken, yerine tanıdık bir isim getirildi. Başkanvekili Talat Papatya, Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la anlaştıklarını duyurdu. Antalya ve Rize'de teknik adamlık görevinde bulunan Tomas, daha önce Göztepe'de Okan Buruk'un yardımcısı olarak da boy gösterdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'de F.Bahçe, G.Saray, G.Antep ve Buca'da futbol oynadı.