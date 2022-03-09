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Tomas Göztepe’de!

Göztepe El Maaestro’nun yerine, daha önce Göz-Göz’de Okan Buruk’un yardımcısı olan F.Bahçe ve G.Saray’ın eski stoperi Stjepan Tomas’ı getirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Tomas Göztepe’de!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayırılırken, yerine tanıdık bir isim getirildi. Başkanvekili Talat Papatya, Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la anlaştıklarını duyurdu. Antalya ve Rize'de teknik adamlık görevinde bulunan Tomas, daha önce Göztepe'de Okan Buruk'un yardımcısı olarak da boy gösterdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'de F.Bahçe, G.Saray, G.Antep ve Buca'da futbol oynadı.

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