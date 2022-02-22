Haberler Göztepe Mehmet Sepil Göztepe-Galatasaray maçının ardından konuştu! "Maçı orta hakem değil VAR yönetti"

Mehmet Sepil Göztepe-Galatasaray maçının ardından konuştu! "Maçı orta hakem değil VAR yönetti"

Spor haberi... Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp 'Ben şu hakemi istemiyorum' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık" dedi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 07:29
Mehmet Sepil Göztepe-Galatasaray maçının ardından konuştu! "Maçı orta hakem değil VAR yönetti"

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle karşılaşmayı stadyumda takip edemeyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, mücadelenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ile yıllardır problem yaşadıklarını ifade eden Sepil, "Ömer'in yaptığı yüzde 100 penaltı pozisyonunda dakikalarca karar veremeyen ve pozisyonu inceleyen bir VAR hakemi vardı. Buna karşılık Dino ve Berkan'ın pozisyonlarında koşa koşa VAR'a giden bir hakem gördük. Bunu sağlayan tabii ki VAR hakemi. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp 'Ben şu hakemi istemiyorum' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık" ifadelerini kullandı.

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