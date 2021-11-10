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Göztepe'de golcüler kayıp

İzmir'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya düşme hattında giren Göztepe, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Jahovic, Ndiaye, Ideye ve Ege gibi forvetleri bulunan Göz-Göz'de golcüler sadece 3 kez ağları sarsabildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Göztepe'de golcüler kayıp
İzmir'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya düşme hattında giren Göztepe, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Jahovic, Ndiaye, Ideye ve Ege gibi forvetleri bulunan Göz-Göz'de golcüler sadece 3 kez ağları sarsabildi. Geçtiğimiz sezon 12 golle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında bonservisi alınan Ndiaye 2 golde kaldı. Jahovic de sadece 1 gol atarken, Ideye ve Ege katkı sağlayamadı.
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