Göztepe'de golcüler kayıp

İzmir'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya düşme hattında giren Göztepe, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Jahovic, Ndiaye, Ideye ve Ege gibi forvetleri bulunan Göz-Göz'de golcüler sadece 3 kez ağları sarsabildi.
İzmir'deKonyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya düşme hattında giren Göztepe, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Jahovic, Ndiaye, Ideye ve Ege gibi forvetleri bulunan Göz-Göz'de golcüler sadece 3 kez ağları sarsabildi. Geçtiğimiz sezon 12 golle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında bonservisi alınan Ndiaye 2 golde kaldı. Jahovic de sadece 1 gol atarken, Ideye ve Ege katkı sağlayamadı.