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'de hedef Ndiaye

Spor Toto ekiplerinden transfer çalışmalarına başladı. ekibinde hedef Ndiaye'yi kadroda tutmak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:31
Göztepe'de hedef Ndiaye

'de yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan , golcüsü 'yi takımda tutmak için kolları sıvadı. İç transferde stoper 'la 3, sol bek 'la da 2 yıllık sözleşme imzalayıp 'le vedalaşan sarı-kırmızılıların Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak istediği bildirildi. Sezon başında 'ın takımından kiralık olarak gelen Ndiaye'nin bonservisinin 1 milyon Euro olduğu ifade edildi. Başkan 'in teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda Ndiaye için girişimlere başladığı ve Gorica takımı ile pazarlık halinde olduğu vurgulandı.

Göztepe yönetiminin fiyatı aşağılara çekmek için yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi. Bu sezon ekibinde başarılı bir görüntü ortaya koyan 25 yaşındaki forvet 39 maçta forma giydi. Toplam 2801 dakika sahada kalan Ndiaye 10 kez fileleri sarsarak takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Hücumda kanatlarda da görev yapabilen Ndiaye 1 kez de gol pası verdi. Göztepe'nin 'dan devre arasında kiraladığı için henüz bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Karaman'ın Diabate konusunda kararsız kaldığı ve en kısa sürede fikrini Başkan Sepil'e ileteceği belirtildi. Diabate Göztepe'de 18 maça çıkıp 3 gol attı.

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