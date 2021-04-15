Mehmet Sepil'den flaş iddia! Galatasaray maçı öncesi...

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda müsabakaların ardından hakem kararlarının konuşulmasına alıştıklarını belirtti. Ancak son dönemde özellikle İstanbul takımlarının kendileriyle oynayacakları karşılaşmalar öncesinde hakemleri baskı altına almaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu bildiren Sepil, şunları kaydetti:

"Bu açıklamalar bizim de konuyu hassasiyetle ve yakından takip etmemize sebep olmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler kulübümüzün haklarının yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalmamız mümkün değildir. Umuyoruz ki üzülerek takip ettiğimiz bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleriz."